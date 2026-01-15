AK Parti'den ses getiren kampanya İstanbul'un dört bir yanı bu pankartlarla doldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "senin hayatından gidiyor" sloganı ile hazırladığı billboardlar, büyük ses getirdi. Trafikten park ücretlerine kadar İBB’nin eleştirilen icraatlarının yer aldığı afişler, sosyal medyada çok konuşuldu.
AK Parti İstanbul teşkilatı, İstanbul’un dört bir tarafında yeni bir reklam kampanyası başlattı. Şehrin dört bir yanı bilboardlarla donatıldı İBB'nin tartışılan icraatları afişlere yansıtıldı. Trafikten park ücretlerine kadar İBB’ye yönelik çeşitli eleştirilerin yer aldığı kampanya afişleri, sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, bilboardlara ilişkin yaptığı paylaşımda "Yarım kalan projeler, katlanan borçlar ve bitmeyen trafik çilesi... İstanbul yönetilemedikçe kaybolan her kuruş ve her dakika aslında" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabında bilboard görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, İstanbul yönetilmiyor. İstanbul'u yönetemiyorlar" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru, konuya ilişkin yaptığı paylayımda "#SeninHayatındanGidiyor'dan rahatsız olanların bu kadar yüksek sesle bağırmasının tek bir sebebi var: Gerçekler can yakıyor." değerlendinmesinde bulundu.