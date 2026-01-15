AK Parti'den ses getiren kampanya İstanbul'un dört bir yanı bu pankartlarla doldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, bilboardlara ilişkin yaptığı paylaşımda "Yarım kalan projeler, katlanan borçlar ve bitmeyen trafik çilesi... İstanbul yönetilemedikçe kaybolan her kuruş ve her dakika aslında" ifadelerini kullandı.