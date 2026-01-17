BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı

Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti. Yeni transfer Nando de Colo 16 sayı ile takımına katkı sağladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Valencia ise 8. yenilgisini yaşadı.

Valencia Basket'in dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu, Fenerbahçe Beko'nun ise pota altını etkili kullandığı ilk 6 dakika 18-18 berabere geçildi. Üst üste hatalar yapan İspanya ekibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada skoru 28-18'e getirdi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Valencia Basket etkili başladı. Periyodun başında 10 sayı kaydeden ve Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atmasına izin veren konuk takım, 13. dakikada skorda dengeyi sağladı: 30-30. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü yeniden eline geçiren ve farkı 13 sayıya kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 45-34 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği 4 basketle oyuna ağırlığını koyan Valencia, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 60-56. Bulduğu kritik sayılarla çabuk toparlanan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-58 önde girdi.

Dengeli geçen dördüncü ve son çeyrekte Valencia Basket, Montero'un skorer oyunuyla bitime 21 saniye kala farkı 3'e indirdi: 80-77. Kalan sürede hata yapmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-79 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Bacot, Baldwin 11, Boston 11, Jantunen 2

Valencia Basket: De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Sako, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Key, Moore 7, Thompson 1, Costello

1. Periyot: 28-20

Devre: 45-34

3. Periyot: 66-58

ÖNCEKİ HABERLER
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Resmi Gazete’de üst düzey atamalar yayımlandı
Resmi Gazete’de üst düzey atamalar yayımlandı
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
Donald Trump: İran'a teşekkür ederim
Donald Trump: İran'a teşekkür ederim