İran'da internet kısıtlamasıyla ilgili yeni gelişme

İran'da ekonomik sorunlara karşı başlatılan protestolar devam ederken 8 Ocak'ta meydana gelen şiddet olayları sonrasında erişime engellenen internet ve iletişim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, son dönemde yaşanan "güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin kilit isimlerinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının" ardından iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, "internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların iç bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını, bunun da olayların kontrol altına alınmasında ve terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını" ifade etti.

İlgili kurumların, iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı olarak aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasını öngören plan kapsamında, ilk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri yeniden aktif edildi. İkinci aşamada ulusal internet ağına ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacağı, üçüncü aşamada ise uluslararası internet erişiminin yeniden aktif hale getirileceği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Eita" ve "Bale" gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra yeniden sağlandı.

YPG'nin Fırat'ın batısından çekilme takvimi belli oldu sivillerden sevinç gösterileri
Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Resmi Gazete’de üst düzey atamalar yayımlandı
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı
