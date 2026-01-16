Tedbirinizi alın: Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji, ülke genelini etkisi altına alacak soğuk hava ve buzlanma konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Batı bölgelerde soğuk hava 21 Ocak Çarşamba gününe kadar sürerken, iç ve doğu kesimlerde ise etkisini 22 Ocak Perşembe’ye kadar devam ettirmesi bekleniyor.