Tedbirinizi alın: Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerinde bulundu. Yurt genelinde havalar soğumaya devam edecek. İşte il il beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji’nin uyarısına göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olacak.
Çok sayıda il için sarı kodlu alarm verilirken, kuvvetli kar, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji, ülke genelini etkisi altına alacak soğuk hava ve buzlanma konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Batı bölgelerde soğuk hava 21 Ocak Çarşamba gününe kadar sürerken, iç ve doğu kesimlerde ise etkisini 22 Ocak Perşembe’ye kadar devam ettirmesi bekleniyor.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Özellikle Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları öngörülüyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını istedi.