Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki

Aslı Baykal, İBB seçimlerini yenileme teklifi sunan CHP lideri Özel'i eleştirdi ve "CHP gerçekten bu şekilde mi devam edecek" diye sordu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş mitinginde "Şimdi Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum. Milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehir'de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. " dedi.

Özel'in sözlerine Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan eleştiri geldi. "CHP gerçekten bu şekilde mi devam edecek, kurultaylarda oy kullanan herkes bu saçmalığa ortak olduğunu görmüyor mu? diye soran Baykal şunları kaydetti:

Genel seçimden sonra İBB başkanlığı için de erken seçim istedi Özgür Özel. Yönetim kadrosu Kıbrıs'a çok gittiği için alışmış olmalı, 1,5 milyon oy da avans verdi. Kimin oyunu aldı, kimler oy kullanamayacak bunu da netleştirirlerse çok seviniriz.

İBB seçiminde avansı da Cumhurbaşkanı'na verdi. Bir fikri yok kim nereyi idare eder, görev ve yetkileri nedir, seçim kanunu nedir. Kendisini padişah sanmaya başladı. Bu arada İBB için adayı da İmamoğlu imiş, o da ayrı bir muamma. CHP gerçekten bu şekilde mi devam edecek, kurultaylarda oy kullanan herkes bu saçmalığa ortak olduğunu görmüyor mu?