Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi:15 yaşında olmaları...

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, "Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. " ifadelerini kullandı.

Abone ol

14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın (17) ailesi,evlerinde taziyeleri kabul etti.

Anne Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun ölümünden sorumlu kişilerin en üst cezayla yargılanması gerektiğini söyledi.

Oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getiren Ünlü, "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Onlar çocuk, diğerleri katil. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlas'lara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar." dedi.

Ünlü, adalete güvendiğini ve inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. Benim çocuğumun ayırmaya çalıştığı belli, ayırmak için ittiği belli. Orada bıçaklanma anı, düştüğü ve kan kaybettiği an görülüyor. Bu, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Lütfen ceza verirken bunu düşünün." diye konuştu.