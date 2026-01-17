BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi:15 yaşında olmaları...

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi:15 yaşında olmaları...

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, "Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. " ifadelerini kullandı.

Abone ol

14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın (17) ailesi,evlerinde taziyeleri kabul etti.

Anne Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun ölümünden sorumlu kişilerin en üst cezayla yargılanması gerektiğini söyledi.

Oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getiren Ünlü, "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Onlar çocuk, diğerleri katil. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlas'lara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar." dedi.

Ünlü, adalete güvendiğini ve inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. Benim çocuğumun ayırmaya çalıştığı belli, ayırmak için ittiği belli. Orada bıçaklanma anı, düştüğü ve kan kaybettiği an görülüyor. Bu, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Lütfen ceza verirken bunu düşünün." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Vali Davut Gül'den Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
Vali Davut Gül'den Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den o ismi kiraladı! TFF'ye bildirildi
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den o ismi kiraladı! TFF'ye bildirildi
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi ABD savaş uçakları uçuş yaptı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi ABD savaş uçakları uçuş yaptı
Yusuf Tekin, CHP'nin 'Atatürk'süz karne' suçlamasına yanıt: Asrın hırsızlığını saklamaya çalışıyorlar
Yusuf Tekin, CHP'nin 'Atatürk'süz karne' suçlamasına yanıt: Asrın hırsızlığını saklamaya çalışıyorlar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobil yandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobil yandı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu