BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  DÜNYA

Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi Dibsi Afnan beldesini kontrolüne aldı

Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi Dibsi Afnan beldesini kontrolüne aldı

Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.

Abone ol

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200’den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene’den çekilerek Fırat Nehri’nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şikayetler arttı e-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! Büyük ceza yolda
Şikayetler arttı e-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! Büyük ceza yolda
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandıran fonlar belli oldu
Yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandıran fonlar belli oldu
Bir kadın gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Bir kadın gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Kevih Durant Alperen Şengün ikilisi yıldızlaştı Houston kazandı
Kevih Durant Alperen Şengün ikilisi yıldızlaştı Houston kazandı
İstanbul'da kar yağışı başladı!
İstanbul'da kar yağışı başladı!
'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı
'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
TPAO Genel Müdürlüğüne atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
TPAO Genel Müdürlüğüne atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kronik stres beyni küçültüyor, hafızayı zayıflatıyor
Kronik stres beyni küçültüyor, hafızayı zayıflatıyor
Tarkan 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı
Tarkan 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı
Gazze Barış Kurulu üyeleri açıklandı kurulda Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri açıklandı kurulda Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek