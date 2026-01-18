BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  SPOR

Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?

Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında heyecan, 20 ve 21 Ocak’ta oynanacak 7. hafta maçlarıyla sürecek; Galatasaray bu haftada Atletico Madrid’i konuk edecek. Sarı kırmızılıların üst tura çıkma ihtimali için ise yapay zeka tahminde bulundu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında heyecan, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edecek.

Devler Ligi'nin 7. haftasındaki kritik maçta Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların tur şanslarıyla ilgili bir tahminde bulundu.

İLK 24 ŞANSI YÜZDE 94!

Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre takımların ilk 8 ilk 24 şanslarına yer verildi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı yüzde 0.8, ilk 24'e kalma ihtimalinin ise yüzde 94 olduğu belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ila 24. sıralar arasında lig aşamasını tamamlaması halinde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar..
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar..