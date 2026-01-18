Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında heyecan, 20 ve 21 Ocak’ta oynanacak 7. hafta maçlarıyla sürecek; Galatasaray bu haftada Atletico Madrid’i konuk edecek. Sarı kırmızılıların üst tura çıkma ihtimali için ise yapay zeka tahminde bulundu.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında heyecan, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edecek.
Devler Ligi'nin 7. haftasındaki kritik maçta Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların tur şanslarıyla ilgili bir tahminde bulundu.
İLK 24 ŞANSI YÜZDE 94!
Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre takımların ilk 8 ilk 24 şanslarına yer verildi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı yüzde 0.8, ilk 24'e kalma ihtimalinin ise yüzde 94 olduğu belirtildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ila 24. sıralar arasında lig aşamasını tamamlaması halinde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.