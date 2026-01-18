Alanyaspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig’de 18. hafta heyecanı Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşması ile sürüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor’a konuk oluyor. İki takım arasındaki rekabette Sarı-Lacivertliler’in 11’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Alanyaspor 2 - 3 Fenerbahçe

78'GOL! Talisca topu ağlara gönderdi. Asensio'nun pasında karşı karşıya kalan Talisca, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

68'Duran'ın sol taraftan çevirdiği topa Talisca vurdu son anda müdahale geldi ve top kornere gitti.

60'İkinci yarıda tempo devam ediyor. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olurken Alanyaspor hızlı ataklarla gol arıyor.

52'GOL! Musaba topu ağlara gönderdi. Talisca'nın ceza sahası içinden volesi kaleciden döndü seken topu Musaba tamamladı ve skor 2-2 oldu.

46'İkinci yarıya Alanyaspor başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Sağ kanattan açılan ortaya arka direkte Ruan vurdu top direkten döndü.

45'Sol kanattan ceza sahasına giren Ruan'ın uzak direğe vuruşu yandan auta gitti.

34'Semedo'nun uzaklardan vuruşu üstten auta gitti.

27'GOL! Makouta topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Makouta topu kafayla ağlara gönderdi ve Alanyaspor 2-1 öne geçti.

20'Mücadelede tempo oldukça yüksek.

11'Kerem'in pasında Asensio kaleyi yokladı top direğin dibinden auta gitti.

9'GOL! Talisca topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan süratle ilerleyen Musaba ortasını açtı savunmadan seken topta hızlı davranan Talisca, kaleciden önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi skor 1-1 oldu.

8'Semedo sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerde kaldı. Fenerbahçe pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

3'GOL! Hadergjnaj topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ çapraz topla buluşan Hadergjonaj ceza sahasına girerken sağ çaprazdan çok sert vurdu ve Ederson'u kapattığı köşeden avladı. Alanyaspor 1-0 öne geçti.

1'Maça Fenerbahçe başladı.

Alanyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fenerbahçe, transfer gündemindeki iddialı hamleleriyle son günlerde spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea ve dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'yi radarına aldığı yönündeki haberler manşetleri süslerken, teknik direktör Domenico Tedesco ise tüm dikkatini ligdeki başarılı grafiğin devamına çevirmiş durumda.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Yılın başında Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte kalite farkını kapatmaya başladığını net şekilde ortaya koydu. Tedesco yönetimindeki ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı. Bu süreçteki tek yenilgi, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu.

Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin 20 Aralık'tan bu yana ligdeki ilk sınavı olacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son iki maçında Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u ise 3-0 yenerek formda bir görüntü sergilemişti.

Ev sahibi Alanyaspor ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi, tüm kulvarlarda 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 23 Kasım'da Kasımpaşa'ya mağlup olduktan sonra bir daha kaybetmedi. Ancak Joao Pereira'nın öğrencileri, ligde oynadıkları 17 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrıldı. Son üç lig maçında ise yalnızca 1 gol kaydetmeleri hücumdaki üretkenlik sorununu gözler önüne seriyor.

Buna karşın Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta kalesini gole kapattı. 21 Aralık'ta ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümruk'u 2-0 mağlup eden turuncu-yeşilliler, hafta içinde Türkiye Kupası'nda aynı rakiple 2-2 berabere kaldı.

TAKIM HABERLERİ

Alanyaspor'un, hafta içi Türkiye Kupası'nda sahaya çıkan kadroya büyük ölçüde sadık kalması bekleniyor. Kupadaki maçta sağ bekten attığı iki golle öne çıkan Florent Hadergjonaj, yine ilk 11'in önemli isimlerinden biri olmaya aday. Sol kanatta ise Hwang Ui-Jo, Ianis Hagi ve Ruan arasında bir tercih yapılması bekleniyor. Güney Koreli Hwang, 2025 yılına 1 gol ve 1 asistle iyi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe cephesinde ise orta sahada rekabet dikkat çekiyor. Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, ilk 11 için İsmail Yüksek'in yerine şans bulabilir. Kupa maçında dinlendirilen kaleci Ederson ve savunmanın kilit ismi Milan Skriniar'ın da yeniden kadroya dönmesi bekleniyor. Tüm kulvarlarda 14 gole ulaşan Anderson Talisca, kısa süre önce yeni sözleşme imzaladı ve 10 numara pozisyonunda takımın en önemli hücum silahı olacak.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir.

Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır."