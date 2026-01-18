BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  SPOR

Trabzonspor, Kocaeli deplasmanında 3 puanı son anlarda kaptı

Trabzonspor, Kocaeli deplasmanında 3 puanı son anlarda kaptı

Trendyol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan Trabzonspor, Ernest Muci'nin 90+1'de attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Kocaelispor karşılaşmanın 18'nci dakikasında Petkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 44'ncü dakikada Augusto'nun golüyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında sahneye çıkan Muçi, takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 38 puana yükseldi. Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı