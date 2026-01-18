Trabzonspor, Kocaeli deplasmanında 3 puanı son anlarda kaptı

Trendyol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan Trabzonspor, Ernest Muci'nin 90+1'de attığı golle maçı 2-1 kazandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.
Kocaelispor karşılaşmanın 18'nci dakikasında Petkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 44'ncü dakikada Augusto'nun golüyle beraberliği sağladı.
Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında sahneye çıkan Muçi, takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 38 puana yükseldi. Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.