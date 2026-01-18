BIST 12.669
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık alanda dün kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. Uçaktaki 11 kişiden birinin cesedi bulundu, kayıp 10 kişi için çalışmalar sürüyor.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hava Taşımacılığı (IAT) şirketine ait "ATR 42-500" tipi uçak, dün Güney Sulawesi bölgesinde kayboldu.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Güney Sulawesi'deki dağlık alanda irtibatın kesildiği uçakta 8'i uçuş ekibinden, 3'ü de yolcu olmak üzere 11 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Helikopterler, insansız hava araçları ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin yer aldığı geniş çaplı çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

Yetkililer, yaklaşık 200 metre derinliğindeki vadide uçağın enkazıyla çevrelenmiş erkek cesedinin bulunduğunu duyurdu. Cesedi tahliye çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirten yetkililer, kayıp 10 kişiye ulaşılmasının öncelikleri olduğunu bildirdi.

