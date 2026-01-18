BIST 12.669
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmalar şiddetlendi.

Münbiç'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'nin işgali altındaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde ordu ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

