Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı yarın Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana gündem başlıkları Suriye ve Gazze olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündem başlıkları Suriye ve Gazze olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

Terörsüz Türkiye süreci, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıkları masada olacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son durum da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Suriye ordusunun önce Halep'te ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.

Ordunun Suriye petrol sahaları ve Rakka'ya ilerleyişine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ile yürütülen diplomatik temaslar kabinede masada olacak.

Suriye'deki gelişmelerin ardından gözler yeniden terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na da çevrilmiş durumda.

SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temasların da kabine gündeminde yer alacağı belirtiliyor.

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması bekleniyor.

ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu.

Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.

