Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi

Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonda Rakka kent merkezine girmeye başlarken, Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden de Rakka'nın kırsalı ve Haseke yönüne iki cephe açtı.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu birlikleri halkın ve aşiretlerin büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü geri aldığı Rakka kent merkezine girmeye başladı.

Kent merkezinde toplanan halk, Suriye güçlerine sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusu, terör örgütüne karşı Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad'dan iki yeni cephe açtı.

Suriye ordusu, Tel Abyad'dan güneyde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka kırsalına ve Hasekeye'ye doğru operasyon başlattı

Ordunun Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına ulaşması durumunda, örgütün işgalindeki Ayn el-Arab ile Haseke ili arasındaki bağlantı kopacak.

