AKOM'dan yeni hafta için yağış ve soğuk hava uyarısı

AKOM, İstanbul için yeni haftadaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Raporda özellikle pazar gecesi ile pazartesi sabahı etkili olması beklenen soğuk hava ve yağışlara dikkat çekilirken, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Hafta boyunca ise yağmur ve parçalı bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamada, haftanın ilk günlerinde soğuk hava ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don vb. karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

20 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklarla yağmurlu

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu

22 Ocak Perşembe: Yağmurlu

23 Ocak Cuma: Yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

