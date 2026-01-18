BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.

Abone ol

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı: 11'ler belli oldu
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı: 11'ler belli oldu
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar..
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar..
Şara, Şam'da ABD'li temsilci Barrack'la görüştü
Şara, Şam'da ABD'li temsilci Barrack'la görüştü
AKOM'dan yeni hafta için yağış ve soğuk hava uyarısı
AKOM'dan yeni hafta için yağış ve soğuk hava uyarısı
İtalya Başbakanı Meloni'den ABD ile Avrupa arasındaki Grönland gerilimine ilişkin açıklama
İtalya Başbakanı Meloni'den ABD ile Avrupa arasındaki Grönland gerilimine ilişkin açıklama
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar şiddetlendi
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında Tişrin Barajı çevresinde çatışmalar şiddetlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası! "SDG, Kürtleri temsil etmiyor"
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası! "SDG, Kürtleri temsil etmiyor"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
Gazeteci Zafer Şahin'den kendisine 'yandaş' diyenlere sert cevap
Gazeteci Zafer Şahin'den kendisine 'yandaş' diyenlere sert cevap
Trump İran'a yeni lider lazım dedi saydırdı! 'Hamaney hasta bir adam'
Trump İran'a yeni lider lazım dedi saydırdı! 'Hamaney hasta bir adam'