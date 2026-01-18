BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  DÜNYA

Türkiye ve ABD’den Suriye'deki ateşkes sonrası peş peşe açıklamalar

Türkiye ve ABD’den Suriye'deki ateşkes sonrası peş peşe açıklamalar

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Türkiye ve ABD’den peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye, anlaşmanın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarına katkı sağlamasını temenni ederken, ABD ise süreci birleşik ve kapsayıcı bir Suriye için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Açıklamalarda, diyalog ve entegrasyon vurgusu öne çıktı.

Abone ol

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

"SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM BUGÜN İTİBARİYLE KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇMEKTEDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan  Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasındaki anlaşma sonrası ilk açıklama geldi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz.

Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir.

ABD'DEN DE İLK AÇIKLAMA GELDİ

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bu anlaşmanın, "birleşmiş Suriye" için diyalog ve işbirliğinin önünü açtığını belirten Barrack, ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterilen yapıcı çalışmalardan dolayı tarafları takdir ettiğini aktardı.

"DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

Barrack, paylaşımında "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini kaydeden Barrack, kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını aktardı.

Barrack, söz konusu çabaların, tüm vatandaşların, çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracağını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’de YPG/SDG ile ateşkes ilan edildi! Maddeler açıklandı
Suriye’de YPG/SDG ile ateşkes ilan edildi! Maddeler açıklandı
Fenerbahçe Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti
Trabzonspor, Kocaeli deplasmanında 3 puanı son anlarda kaptı
Trabzonspor, Kocaeli deplasmanında 3 puanı son anlarda kaptı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı