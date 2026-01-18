Suriye doğusunda enerji sahaları devlete geçti

Suriye’nin doğusunda ele geçirilen petrol ve doğal gaz sahaları, Rakka ve çevresindeki dengeleri değiştirirken YPG/SDG’nin bölgedeki varlığı büyük ölçüde sona erdi. Deyrizor’daki Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Doğal Gaz Sahası ile Rakka kırsalındaki Sevra Petrol Sahası’nın kontrolünün Suriye ordusuna geçmesiyle örgütün en önemli finans ve lojistik kaynakları kesildi.

Suriye’nin doğusunda yaşanan son gelişmelerde ele geçirilen petrol ve doğal gaz sahaları, Rakka ve çevresindeki dengeleri köklü biçimde değiştirdi.

Deyrizor’da başlayan ve enerji kaynaklarının kontrolünün yeniden sağlanmasıyla ivme kazanan süreç, Rakka ilinde YPG/SDG varlığının büyük ölçüde sona ermesiyle sonuçlandı.

Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın Deyrizor’da örgütten alınmasının ardından YPG/SDG’nin bölgedeki en önemli finans ve lojistik damarları kesilmiş oldu.

Suriye ordusu, Rakka kırsalında bulunan Sevra Petrol Sahası’nın da kontrolünü ele geçirerek örgütün bölgedeki son enerji kaynağını da kaybetmesini sağladı.

ENTEGRASYON ANLAŞMASINDA ENERJİ DETAYI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Anlaşmanın 4'üncü maddesine göre ise Suriye hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönmesini sağlamak için Suriye güvenlik güçleri tarafından korunması suretiyle bölgedeki tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğal gaz alanlarının kontrolünü ele alacak.