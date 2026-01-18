BIST 12.669
Yılmaz Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye telefonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

