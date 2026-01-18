BIST 12.669
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kış dönemi saha çalışmalarına başladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Her Mahallesiyle İstanbul" konseptiyle kış dönemi saha çalışmalarını kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen saha programlarında vatandaşlarla birebir temas kuruldu, talep ve beklentiler dinlendi.

Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere, İstanbul milletvekilleri kendi bölgelerinde sahaya inerken, İl Başkanı Özdemir ve ilçe başkanları da çalışmalara bizzat katılarak vatandaş buluşmalarında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Özdemir, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın kongre sürecinin ardından yaklaşık bir yıllık dönemi geride bıraktığını, bu sürecin hem teşkilat yapılanması hem de milletle kurulan bağ açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Özdemir, mahalle teşkilatlarının nitelik ve nicelik olarak güçlendirildiğini, il, ilçe ve mahalle hattında iletişimin daha etkin hale getirildiğini, bu çalışmaların en somut çıktılarından birinin 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu belirtti.

Çarşı, pazar ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan dinlendiğini kaydeden Özdemir, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve gençlerle kurulan temasların da saha çalışmalarının temel unsurları arasında yer aldığını, 2026'da bu çalışmaların daha da genişletileceğini aktardı.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın yürüttüğü "Sokak Gönüllüleri" çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubunun sahada aktif rol aldığını anımsatan Özdemir, İstanbul'un her mahallesine hane hane ulaşmayı hedeflediklerini, kış dönemi boyunca milletvekilleriyle birlikte şehrin tüm bölgelerinde çalışmaların aralıksız süreceğini dile getirdi.

Öte yandan İstanbul'daki çalışmaların, Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen üye seferberliğiyle eş zamanlı ve uyumlu şekilde ilerlediği belirtilirken, kış ayları boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de sahada teşkilatlarla birlikte çalışacağı bildirildi.

