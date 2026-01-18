SDG saldırıları sonrası Halep Havalimanı açılıyor

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlatılacağını açıkladı. Kararın, teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı bildirildi.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, Halep Uluslararası Havalimanı’na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, havalimanındaki hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtildi.

Kurum, uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, gerekli teknik kontroller ile güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ile operasyonel emniyetin teminat altına alınması amacıyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı. Havalimanı altyapısı ve uçuş güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Yetkililer, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

8 GÜNDÜR KAPALIYDI

SDG’nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu. Saldırıların ardından hava trafiği durdurulmuş, havalimanında güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına başlanmıştı.

UÇUŞLAR 20 OCAK SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu’nun açıklamasına göre, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacak.