BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

SDG saldırıları sonrası Halep Havalimanı açılıyor

SDG saldırıları sonrası Halep Havalimanı açılıyor

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlatılacağını açıkladı. Kararın, teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı bildirildi.

Abone ol

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, Halep Uluslararası Havalimanı’na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, havalimanındaki hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtildi.

Kurum, uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, gerekli teknik kontroller ile güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ile operasyonel emniyetin teminat altına alınması amacıyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı. Havalimanı altyapısı ve uçuş güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Yetkililer, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

8 GÜNDÜR KAPALIYDI

SDG’nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu. Saldırıların ardından hava trafiği durdurulmuş, havalimanında güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına başlanmıştı.

UÇUŞLAR 20 OCAK SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu’nun açıklamasına göre, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması!
DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması!
YPG/SDG Tabka'dan çekilirken infaz ve ihlaller gerçekleştirdi
YPG/SDG Tabka'dan çekilirken infaz ve ihlaller gerçekleştirdi
Hafif ticari araç pazarının lideri bakın hangi marka oldu
Hafif ticari araç pazarının lideri bakın hangi marka oldu
Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi
Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi
Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv
Bebek Otel'de gizli kamera düzeneği! Depoda şifreli dev arşiv
Bakan Yerlikaya duyurdu! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 220 kilo kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 220 kilo kokain ele geçirildi
Kas yapayım derken sağlığınızdan olmayın! Rastgele içilen tozlar, sessizce gelen hastalıklar
Kas yapayım derken sağlığınızdan olmayın! Rastgele içilen tozlar, sessizce gelen hastalıklar
"150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verilecek" iddiası! KKTC'den açıklama
"150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verilecek" iddiası! KKTC'den açıklama
Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı
Ukrayna: Rusya'nın 201 İHA ile düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın 201 İHA ile düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti