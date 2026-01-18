Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan şarkıcı Yusuf Güney'den yeni açıklama geldi. Yusuf Güney, "Özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Yusuf Güney de yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Güney'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Sonucun adından ilk yaptığı açıklamada utanılacak bir şey yapmadığını belirten şarkıcı, "Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız." demişti.

Daha önce astral seyahat yaptığını iddia eden ve Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu söyleyen Güney, sosyal medya hesabından yaptığı yayında bu kez de başka varlıklar tarafından rahatsız edildiğini söyledi.

Şarkıcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“35 yaşındaydım. Ağrı konseri sonrası yaptığım astral seyahatle birlikte astral alemlere, beden dışına, zaman dışına geçiş yaşadım. Bunu her yerde anlattım. Başta her şey normaldi. Önce görünenlerle uğraştım. Görünen varlıklarla… Kimdir bunlar derseniz; bunları anlatmamı istemeyen karşıtlar diyebilirim. Sonra baktılar ki laf dinlemiyorum, bu kez haneme, özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum.”

Başta çok korktuğunu ama zamanla her şeyi kanıksadığını söyleyen Güney, "Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Ledün ilmini bilenler bilir; insanları seven, onlara yardım etmeye çalışan cinler de vardır. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. İşime odaklanamıyorum. Bana ‘Neden şarkı yapmıyorsun?’ diyorsunuz. Bunları yaşayan insan şarkı yapabilir mi? Evin içinde neler yaşadığımı bir bilseniz… Kediyi bile delirttiler. Kedi evin içinde çıldırıyordu." diye konuştu.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık 2025'te Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor. Aynı soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve 17 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 26 kişi 5 Ocak'ta gözaltına alındı.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.