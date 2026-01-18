BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  DÜNYA

"150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verilecek" iddiası! KKTC'den açıklama

"150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verilecek" iddiası! KKTC'den açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu iddiaların Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'in mülakatına dayandırılarak gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hükümetimizin 150 bin dolar tutarındaki konut alımına karşılık KKTC yurttaşlığı verilmesine yönelik herhangi bir çalışması, kararı ya da gündemi bulunmamaktadır. Bu yönde bugüne kadar ortaya konmuş bir hükümet politikası olmadığı gibi, ilgili kurumlar nezdinde yürütülen herhangi bir hazırlık da söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuku siyasallaştırarak KKTC ekonomisini hedef alan faaliyetleri karşısında, inşaat sektörünün ve genel ekonomik yapının güçlü kalmasını sağlamak amacıyla sektör temsilcileri ve ekonomik örgütlerle sürekli istişare halinde olduğu kaydedilen açıklamada, ülke gerçekleri ve kamu yararı doğrultusunda yol haritası oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 16 Ocak'ta düzenlenen Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'nda da Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel tarafından bu yönde herhangi bir teklif veya önerinin dile getirilmediği, yalnızca ekonomik örgütlerin talep ve önerilerinin dinlendiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ümit Karan'ın ilişkin yaşadığı genç kızdan şok itiraflar! "Bana kokaini o verdi"
Foto Galeri Ümit Karan'ın ilişkin yaşadığı genç kızdan şok itiraflar! "Bana kokaini o verdi" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı
Ukrayna: Rusya'nın 201 İHA ile düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın 201 İHA ile düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti
Bakanlık duyurdu! 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Bakanlık duyurdu! 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama
Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama
Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Szymanski defteri kapanıyor! Transferde anlaşma tamam
Szymanski defteri kapanıyor! Transferde anlaşma tamam
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu! Anne ve baba 17 yaşında
Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu! Anne ve baba 17 yaşında
Ankara'da karşılıksız çek operasyonu. 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da karşılıksız çek operasyonu. 14 şüpheli yakalandı