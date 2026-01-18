BIST 12.669
Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı

İstanbul Güngören'de katledilen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de, 16 yaşında katledilen Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede başka bir grupla yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.


Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak katletti.

