BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

ABD'de Müslüman karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimi

ABD'de Müslüman karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan bir ismin de bulunduğu küçük bir grup, Müslüman karşıtı gösteri düzenleyerek Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.

Abone ol

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekiplerinin uygulamalarına karşı zaten gergin günler yaşayan Minneapolis, yeni bir provokasyona sahne oldu. Trump'ın göreve gelmesinden sonra başkanlık kararı ile affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye binası önünde "Kur'an-ı Kerim yakmak" amacıyla etrafındaki küçük bir grup ile gösteri düzenledi.

X platformundan yaptığı paylaşımda Lang, "Somalililerin işgaline karşı İlhan Ömer'in derhal sınır dışı edilmesi ve Vali Tim Walz'in tutuklanması için Minneapolis'te Kur'an yakacağım." ifadelerini kullandı. Lang'ın eylemi sırasında, ABD vatandaşı bir kadının öldürülmesinden sonra şehirde bir süredir ICE ajanlarına karşı protestolara devam eden göstericiler ile Lang ve grubu arasında arbede yaşandı.

ICE karşıtı göstericiler, Lang'e şiddetle tepki göstererek, şehri terk etmesini istedi. Lang'ın zaman zaman hırpalandığı ve kalabalığın öfkesinden bir araca binerek kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

ABD medyasında, Lang'in Kur'an-ı Kerim yakma girişiminin, ICE ajanlarının 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında öldürmesi olayından sonra zaten gergin olan şehirde "provokasyon ve kışkırtıcılık" olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

Lang, 19 Kasım 2025'te de, ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışarak benzeri bir provokasyon teşebbüsünde bulunmuştu.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de kurultay heyecanı! Tek aday var: Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti'de kurultay heyecanı! Tek aday var: Müsavat Dervişoğlu
ABD'den Suriye'ye operasyon! Üst düzey isim öldürüldü
ABD'den Suriye'ye operasyon! Üst düzey isim öldürüldü
Suriye ordusu kritik kente de girdi! ABD'den bir çağrı daha geldi
Suriye ordusu kritik kente de girdi! ABD'den bir çağrı daha geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Çok sayıda yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Çok sayıda yaralı var
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan orantılı müdehale açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan orantılı müdehale açıklaması
Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu
Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kahreden haber: Pencereden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden haber: Pencereden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki durumu görüştü
Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki durumu görüştü
Okan Buruk beraberliğin faturasını hakeme çıkardı
Okan Buruk beraberliğin faturasını hakeme çıkardı
Bingöl'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Bingöl'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
'Uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen Selen Görgüzel'den ilk açıklama
'Uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen Selen Görgüzel'den ilk açıklama
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi