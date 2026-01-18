BIST 12.669
GÜNCEL

Ankara'da karşılıksız çek operasyonu. 14 şüpheli yakalandı

Ankara'da paravan şirketler üzerinden çek düzenleyip, 9 kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, paravan şirketler üzerinden çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

 Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin, kurdukları bu şirketlere milyonlarca lira aktararak şirketlerin gelirini yüksek gösterdiği, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdığı, ardından şirketler adına piyasaya çek sürdüğü tespit edildi.

Bu yöntemle piyasadan çek karşılığında ürün temin eden şüphelilerin, alışverişlerde karşılıksız çek kullandığı belirlendi.

Alışveriş sonrası aldıkları çekin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

 Şikayetler üzerine çalışma yürüten ekipler, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 şirketi tespit etti.

 Operasyonda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı.

 Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

