İmralı Heyeti: Öcalan görüşmesinde ana gündem Suriye

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde yapılan görüşmenin ana gündeminin Suriye’deki gelişmeler olduğunu açıkladı. Heyet, Öcalan’ın Suriye’de yaşanan çatışmalar ve artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiğini, sorunların “diyalog, müzakere ve ortak akılla” çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladığını bildirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Cezaevi’nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. Açıklamada, görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü belirtildi.

“BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİNE BAĞLI”

Heyetin açıklamasında, görüşmede Öcalan’ın sürece ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede, sürecin ilerletilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine bir kez daha vurgu yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşmenin ana gündeminin Suriye’de yaşanan gelişmeler olduğu kaydedildi. Heyetin aktardığına göre Öcalan, Suriye’deki çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu dile getirdi.

Öcalan’ın, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.”

“SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIM” MESAJI

Heyetin açıklamasına göre Öcalan, Suriye’deki sorunların konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, tüm aktörlerin ve tarafların sürece katkı sunması gerektiğini belirten Öcalan’ın, pozitif rol oynanması ve sorumlu davranılması yönündeki çağrısını yinelediği bildirildi.