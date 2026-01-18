BIST 12.669
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti

İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti

İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların çatışmaya dönüşmesiyle en az 3 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Tutuklananların sayısı ise 24 bin 255'ya yükseldi.

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halka güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulundu. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), can kayıplarının 3 bin 308'e yükseldiğini bildirdi.

4 BİN 382 ÖLÜM RAPORU İNCELENİYOR

Ölenlerin 3 bin 97’sini protestocular, 22’sini çocuklar ve 23’ünü tarafsız sivillerin oluşturduğu belirtilirken, ayrıca toplam 166 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 4 bin 382 ölüm raporu üzerindeki incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

2 bin 107 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler hükümet zıttı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. Tahran'da halka hitap eden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul ederek, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.

