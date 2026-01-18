Szymanski defteri kapanıyor! Transferde anlaşma tamam

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe, Szymanski için Rennes'le anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında son görüşmeler yapılıyor.

Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir yıldız oyuncu daha takıma veda etmeye hazırlanıyor.

SZYMANSKI'NİN YENİ ADRESİ FRANSA

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin yeni adresi Fransa Ligue 1 olacak. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rennes ile devam eden transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde son detayların konuşulduğu belirtilirken, yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde noktalanacağı belirtildi.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2023/24 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 134 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ise 26 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.