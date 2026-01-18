BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı

Sivas’ta soğuk havayı göstermek isteyen esnaf Raşit Yıldırım, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu elinden ve sırtından yanarak yaralandı.

Abone ol

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi.

Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.

Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.

Talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu." diye konuştu.

Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Yapay zekadan Galatasaray tahmini! Üst tura yükselecek mi?
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
Suriye ordusu Rakka kent merkezine girdi
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Kocaelispor-Trabzonspor Süper Lig maçı
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
Özgür Özel'den Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan sınırındaki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu