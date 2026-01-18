Fenerbahçe Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Alanyaspor mücadelenin 3'ncü dakikasında Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 9'ncu dakikada Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekipte 27'de sahneye çıkan Makouta skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe 52'de Musaba ile eşitliği yakaladı. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 78'de Talisca'nın golüyle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Alanyaspor 2 - 3 Fenerbahçe

Maç sona erdi.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

78'GOL! Talisca topu ağlara gönderdi. Asensio'nun pasında karşı karşıya kalan Talisca, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

68'Duran'ın sol taraftan çevirdiği topa Talisca vurdu son anda müdahale geldi ve top kornere gitti.

60'İkinci yarıda tempo devam ediyor. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olurken Alanyaspor hızlı ataklarla gol arıyor.

52'GOL! Musaba topu ağlara gönderdi. Talisca'nın ceza sahası içinden volesi kaleciden döndü seken topu Musaba tamamladı ve skor 2-2 oldu.

46'İkinci yarıya Alanyaspor başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Sağ kanattan açılan ortaya arka direkte Ruan vurdu top direkten döndü.

45'Sol kanattan ceza sahasına giren Ruan'ın uzak direğe vuruşu yandan auta gitti.

34'Semedo'nun uzaklardan vuruşu üstten auta gitti.

27'GOL! Makouta topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Makouta topu kafayla ağlara gönderdi ve Alanyaspor 2-1 öne geçti.

20'Mücadelede tempo oldukça yüksek.

11'Kerem'in pasında Asensio kaleyi yokladı top direğin dibinden auta gitti.

9'GOL! Talisca topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan süratle ilerleyen Musaba ortasını açtı savunmadan seken topta hızlı davranan Talisca, kaleciden önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi skor 1-1 oldu.

8'Semedo sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerde kaldı. Fenerbahçe pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

3'GOL! Hadergjnaj topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ çapraz topla buluşan Hadergjonaj ceza sahasına girerken sağ çaprazdan çok sert vurdu ve Ederson'u kapattığı köşeden avladı. Alanyaspor 1-0 öne geçti.

1'Maça Fenerbahçe başladı.

Alanyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca