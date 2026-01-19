BIST 12.669
İran’dan ABD'ye sert çıkış: Savaş anlamına gelir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkıyla topyekûn savaş anlamına geleceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'e karşı olası bir saldırının İran halkıyla savaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

"LİDERİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI, İRAN HALKIYLA TOPYEKÜN SAVAŞ ANLAMINA GELİR"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere böylesine önemli koşullarda hakaret edilmesine izin vermiyorum ve bunu yasaklıyorum." demişti.

