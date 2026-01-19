Sahadan çekilmişlerdi! Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal!

Fas’ın ev sahipliğinde Rabat’ta oynanan 35. Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya geldi. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Senegal’in uzatma dakikalarındaki golüyle 1-0 üstünlük sağlaması sonrası kupayı Senegal kazandı. Fas’ın penaltıdan yararlanamaması ve yaşanan itirazlar finalin seyrini belirledi.

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas ile Senegal takımları, başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı.

HAKEM KARARLARI DAMGA VURDU

Senegal, 90+5'te golü buldu ancak hakem golü iptal etti. Yoğun itirazlara rağmen VAR devreye girmedi. Ardından ev sahibi Fas, karşılaşmanın 90+8'nci dakikasında penaltı kazandı. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekti.

Senegalli yıldızı Mane'nin çağrısı sonrası Senegal oyun alanına geri döndü ve oyun dakikalar sonra başladı.

FAS PENALTIYI KAÇIRDI

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın panenka penaltısı kalecide kaldı ve maç uzatmalara gitti.

SENEGAL ŞAMPİYON

Uzatmalara iyi başlayan Senegal, 90+4'te Gueye'nin muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Senegal, Afrika Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.