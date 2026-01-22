Fenerbahçe'nin yıldızı maç oynanırken takıma veda etti

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti.

Bu karşılaşma oynanırken sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması bekleniyor.