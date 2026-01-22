BIST 12.851
DOLAR 43,27
EURO 50,93
ALTIN 6.852,95
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldızı maç oynanırken takıma veda etti

Fenerbahçe'nin yıldızı maç oynanırken takıma veda etti

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti. 

Bu karşılaşma oynanırken sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübe veda etti. 

26 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'de AK Partili Özlem Zengin ile CHP’li Tahsin Ocaklı arasında soyadı tartışması
TBMM'de AK Partili Özlem Zengin ile CHP’li Tahsin Ocaklı arasında soyadı tartışması
Bir ilimizde resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi
Bir ilimizde resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi
İzmir'de feci kaza: İş makinesi 30 metreden düştü
İzmir'de feci kaza: İş makinesi 30 metreden düştü
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Grönland Başbakanı Nielsen: Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir
Grönland Başbakanı Nielsen: Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir
Suriyeli yetkili: YPG’nin DEAŞ dosyasını kaos yaratmak için kullanmasından endişeliyiz
Suriyeli yetkili: YPG’nin DEAŞ dosyasını kaos yaratmak için kullanmasından endişeliyiz
Benfica, Rafa Silva transferini resmen duyurdu
Benfica, Rafa Silva transferini resmen duyurdu
Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile Davos'ta görüştü
Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile Davos'ta görüştü
Talisca sakatlandı mı? Tedesco kararının sebebini açıkladı
Talisca sakatlandı mı? Tedesco kararının sebebini açıkladı
Fenerbahçe Aston Villa’ya sahasında mağlup oldu
Fenerbahçe Aston Villa’ya sahasında mağlup oldu
19 yılda 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi
19 yılda 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı