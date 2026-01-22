Benfica, Rafa Silva transferini resmen duyurdu

Benfica, Beşiktaş’ta forma giyen Rafa Silva’nın kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı ekipte yaşanan izin, idmanlara çıkmama ve yönetimle yapılan açıklamalarla gündeme gelmiş; bu süreçlerin ardından transferi resmiyet kazanmış oldu.

Benfica, Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı karosuna kattığını duyurdu. Portekiz kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki futbolcu daha önce 8 sezon Benfica'nın formasını giymişti.

Rafa Silva'nın Beşiktaş kariyeri

2024/25 sezonunun yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı forma ile 65 maça çıktı. Toplamda 23 gol ve 15 asist kaydeden Rafa, 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

Ne olmuştu?

Rafa Silva, Beşiktaş'ın 2025 Kasım ayındaki milli maç arası sonrasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarında yer almamıştı.

Sonrasında Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği yer almıştı.

Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gündem ve Rafa Silva'nın durumuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Serdal Adalı: Rafa Silva sözleşmeli oyuncumuzdur. Önünde 2 seçeneği var, ya bir an önce profesyonelliğin gereğini yapar ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir gider. İkisini de yapmıyorsa hiçbir yere gidemez. Gerekirse parasını veririz burada oturur.

Sergen Yalçın: Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer aynı gün içerisinde bir yazılı açıklama yayınladı.

Portekizli futbolcu bir süre yapılan antrenmanlarda yer almamıştı.

Kulüp Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığını, Portekizli futbolcuya mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacağını duyurmuştu.

Sonrasında takım antrenmanlarına katılan Portekizli futbolcu son olarak Süper Lig'in 17. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almış ama oyuna dahil olmamıştı.

32 yaşındaki Portekizli, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkıp 5 gol, 3 asist ile oynamıştı.