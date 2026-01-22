BIST 12.851
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olduğu maçta kaptan Milan Skriniar cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gören Slovak savunmacı, bu sezon üçüncü kartını görerek gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi AstonVilla’ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü. Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kalırken, yaptığı kritik müdahalelerle de savunmada iyi bir performans sergiledi.

