Suriyeli yetkili: YPG’nin DEAŞ dosyasını kaos yaratmak için kullanmasından endişeliyiz

Suriye hükümetinden bir yetkili, terör örgütü YPG’nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını bildirdi.

Abone ol

İsmi açıklanmayan yetkili, terör örgütü YPG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakması hakkında açıklamalarda bulundu.

Hükümet yetkilisi, terör örgütü YPG’nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.

Müzakere süreci devam ederken özellikle Hol Kampı konusunda önceden herhangi bir koordinasyon sağlanmadan çekilme yaşandığını belirten yetkili, bu süreçte ne Suriye tarafıyla ne ABD ile ne de başka bir tarafla koordinasyon yapıldığını ifade etti.

Söz konusu yetkili, YPG'nin bugüne kadar temel ve güvenli bir tesis olan Şeddadi Cezaevi’nden çekilmeyi reddettiğini belirterek, ilk günden itibaren DEAŞ’la mücadele eden uluslararası koalisyon ortaklarıyla, özellikle ABD ile alternatif planlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yetkili, bu planların, DEAŞ'lı tutukluların koalisyonun kontrolündeki bölgelere nakledilmesini içerdiğini bildirdi.

Bu konunun yeni olmadığını ve aylardır gündemde olduğunu dile getiren yetkili, ABD tarafının durumun zorluğuna ve geniş alanların istismar edilebileceği riskine işaret ettiğini, bu kapsamda Irak hükümetiyle de görüşmeler yapıldığını aktardı.

Hol Kampı’nın Irak hükümetine ve Kuzey Irak’a açılan sınır kapısına yakınlığı nedeniyle endişe kaynağı olduğunu ifade eden yetkili, kampın ve genel olarak bölgenin güvenliğinin sağlanması için uluslararası koalisyon ortaklarıyla istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Yetkili, Suriye hükümetinin gerek cezaevlerinde gerek kamplarda bu dosyayı yönetmek için tüm hazırlık ve planlara sahip olduğunu vurgulayarak, hukuki, insani ve güvenlik boyutlarını içeren entegre süreçlerin uygulanacağını söyledi.

Suç işlemiş kişilerin hesap vereceğini ifade eden yetkili, suçu sabit olmayanlar için rehabilitasyon programları uygulanacağını ve hukuki ile insani çerçeveler içinde kendi ülkelerine ya da asıl yerleşim bölgelerine geri gönderileceklerini kaydetti.

ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından tanınan 4 günlük sürede YPG'nin ihlallerin sürdüğünü belirten yetkili, sahadaki önceliklerinin ana yollar ve şehir girişlerinde güvenliğin sağlanması olduğunu ifade etti.

Hükümet yetkilisi, görece bir ateşkes ortamına girildiğini, yaşananların netleştirildiğini ve taraflara 4 günlük bir süre tanındığını söyledi. Başlangıçta 7 ya da 10 günlük bir sürenin gündeme geldiğini aktaran yetkili, bu sürenin müzakere yerine askeri tahkimat ve mevzi güçlendirmeleri için kullanıldığını gördüklerini belirtti.

Yetkili, 4 günlük sürenin, taahhütlere uyulması şartıyla askeri iyileştirmeler değil, siyasi geçişe hazırlık şartı koşulduğu vurguladı.

Sürenin ikinci gününün sonunda YPG tarafından ihlallerin devam ettiğini kaydeden yetkili, bu ihlallerin sivillere ve Suriye ordusu unsurlarına yönelik saldırılar, askeri tahkimatlarını sürdürülmesi, gözaltı uygulamaları ve kontrol altındaki bölgelerde yerel halk üzerinde baskılar şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

Suriye hükümetinin sahadaki temel önceliğinin ana yollar ve şehir girişlerinde güvenliğin sağlanması olduğunu aktaran yetkili, herhangi bir yerleşim alanına girilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Bunun yeni bir uygulama olmadığını ve yalnızca Kürt bölgelerine özgü bulunmadığını ifade eden yetkili, Suriye ordusunun askeri operasyonların başından bu yana aynı yöntemi izlediğini söyledi.

Yetkili, bir bölge güvence altına alındığında güvenlik ve polis güçlerinin devreye girdiğini belirterek, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde de silahlı unsurların çekilmesinin ardından askeri birliklerin bölgeden ayrıldığını, yerlerine yerel güvenlik ve polis güçlerinin konuşlandırıldığını kaydetti.

Bu uygulamanın tüm bölgelerde, etnik ayrım gözetilmeksizin hayata geçirildiğini vurgulayan yetkili, askeri operasyonların sona ermesiyle sorumluluğun güvenlik ve polis birimlerine devredildiğini ifade etti.

Ateş gücünün düşürülmesine bağlı olduklarını dile getiren yetkili, bunun sahada giderek tek taraflı bir uygulamaya dönüştüğünü, oysa karşılıklı olması gerektiğini belirtti.

Suriye hükümeti yetkilisi, terör örgütü YPG'nin de anlaşmaya uymasını umut ettiklerini söyledi.