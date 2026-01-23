BIST 12.851
DOLAR 43,33
EURO 50,95
ALTIN 6.877,20

Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti

|
Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcilerimizin karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.

119
Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti - Resim: 2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.

219
Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti - Resim: 3

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

319
Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti - Resim: 4

Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

419