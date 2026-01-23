Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcilerimizin karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
