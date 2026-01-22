Bir ilimizde resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken bazı kamu personellerinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca etkisini sürdürdü.

RESMİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şehri etkisi altına alan yağışın ardından Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.