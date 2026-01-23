BIST 12.851
Emniyet’te görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti.

Karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne,  Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

