Aynı Yağmur Altında’nın afişi yayınlandı!

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği, atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi “Aynı Yağmur Altında”nın afişi yayınlandı. Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrollerini paylaştığı, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi usta isimleri genç oyuncularla buluşturan dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan ve bedeli ağır bir aşka odaklanan hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği atv’nin ekranlara gelmeye hazırlanan yeni dizisi, ‘Aynı Yağmur Altında’nın afişi yayınlandı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin’in yer aldığı dizinin afişi göz kamaştırdı. 

Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmak için gün sayan ‘Aynı Yağmur Altında’, yayınlanan afişi ve tanıtımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren yapım güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. 

Aşklarının bedeli ağır olacak

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın hayatı Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali’yle yolları İstanbul’da yeniden kesişecektir. Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa’nın aşkı, ikisinin de felaketi olacaktır…

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor. 

‘Aynı Yağmur Altında’ yakında atv’de!

