Fenerbahçe Aston Villa’ya sahasında mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ayrıca maçta her iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 18'e yükseltirken Fenerbahçe, 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü FCSB ile karşılaşacak.

Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa

90'Karşılaşma sona erdi.

90'Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

75'Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından VAR devreye girdi ve bir önceki pozisyonda Duran'ın ofsayt olduğuna karar verdi.

71'İsmail'in sol ayağıyla vuruşunu Bizot köşeden çıkardı.

67'Asensio'nun pasında Kerem karşı karşıya kaldı. Kerem'in sol ayağıyla vuruşu kaleciden döndü.

52'Watkins sağ çizginde içeri çevirdi kale ağzında Sancho'nun vuruşuna Skriniar müdahale etti.

46'Tielemans'ın ortasında Mings'in vuruşu yandan auta gitti.

46'İkinci yarıya Aston Villa başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

43'Hızlı gelişen Aston Villa atağında Sancho sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Ederson'u çalımlayan Sancho'nun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Savunmanın çıkardığı top hakeme çarparak Buendia'nın önüne düştü. Buendia'nın vuruşu ağlara gitti ancak gol geçerli sayılmadı.

39'Fenerbahçe oyunun son bölümünde baskısını artırdı.

30'Fenerbahçe yediği golün ardından topa daha fazla sahip oluyor. Aston Villa ise hızlı hücumlarla tehlike oluşturma çabasında.

25'GOL! Sancho topu ağlara gönderdi. Sağ taraftan Cash'in ortası İsmail'e çarptı. Penaltı noktası üzerinde Sancho kafayla topu ağlara gönderdi. Aston Villa 1-0 öne geçti.

20'Asensio'nun yay üstünden vuruşu Bizot'ta kaldı.

19'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tielemans ortayı yaptı, Watkins'in vurduğu kafa vuruşunu Mert çizgiden uzaklaştırdı.

14'Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı ara pastı son anda kaleci Bizot kalesinden çıkarak uzaklaştırdı.

10'Fred'in ceza sahası dışından şutu kaleci Bizot'un üstüne gitti.

5'Tielemans'ın ortasında Mings kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

5'Semedo'nun hatalı pasonda Rogers araya girdi ve sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oosterwolde, Rogers'a yetişti ve topu son anda kornere gönderdi.

1'Maça Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Aston Villa ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Kerem, Nene, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins