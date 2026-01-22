BIST 12.851
Bakan Tunç'tan Kahramanmaraş’taki korkunç görüntüler ile ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan Kahramanmaraş’taki korkunç görüntüler ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığını belirterek, olayın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Tunç, bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamasının sürdüğünü ve adaletin hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edeceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığını vurguladı.

Yaşamı korumakla yükümlü kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

