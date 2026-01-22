BIST 12.851
DOLAR 43,26
EURO 50,89
ALTIN 6.776,18
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki olayları görüşmek üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"İRAN'DAKİ HADİSELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.

KAYNAK: TRT HABER

ÖNCEKİ HABERLER
Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onandı
Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı
Evden çıktı bir daha haber alınamadı! Her taşın altına bakılıyor meğer daha önce de...
Evden çıktı bir daha haber alınamadı! Her taşın altına bakılıyor meğer daha önce de...
Hakan Fidan'dan Gazze Barış Kurulu töreni sonrası açıklama
Hakan Fidan'dan Gazze Barış Kurulu töreni sonrası açıklama
Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
YPG elebaşlarından İlham Amed İsrail'e yalvardı
YPG elebaşlarından İlham Amed İsrail'e yalvardı
Yapımcı Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı
Yapımcı Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da 4 günlük yasak
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da 4 günlük yasak
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak