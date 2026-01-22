Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen kararlara Minguzzi ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı itirazı karara bağladı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te 14 yaşında Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için dışarı çıkmıştı.

Burada Mattia'nın, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. isimli iki gençle yaşadığı sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

B.B., Mattia'yı beş yerinden bıçaklarken, 16 yaşındaki U.B. ise yerde can çekişen çocuğa tekme attı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mattia, 7 Şubat 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

BERAAT KARARINA YÖNELİK İNCELEME TAMAMLANDI

Olaya ilişkin açılan ve devam eden davada önemli bir gelişme oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), tutuklu B.B. ve U.B'ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası ile diğer SSÇ'ler M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'dan verilen beraat kararına yönelik incelemesini tamamladı.

24'ER YILLIK HAPİS CEZASI HUKUKA UYGUN BULUNDU

İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmeden daire, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve katılanlar Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğine dair nedenleri yerinde bulmadı.

Daire, bu bakımdan diğer istinaf nedenleri yerinde görmeyerek, B.B. ve U.B.'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE HÜKMEDİLDİ

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını kanuni bağlamda uygun bulan daire, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek bunları esastan reddetti.

Daire, istinaf başvurusunun Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.