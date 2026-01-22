Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, adliyeye getirildi.Abone ol
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.
Kervan E. ifadesinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kervan E. adliyeye sevk edildi.
