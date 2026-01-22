BIST 12.781
Yapımcı Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dün bir açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

