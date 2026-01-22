BIST 12.710
EKONOMİ

Bellona yeni koleksiyonlarını Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergileyecek

Bellona, yeni sezon koleksiyonlarını, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF 2026) tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtan ürün grupları ve 2026 koleksiyonlarını IIFF 2026'da sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Fuar, 27–31 Ocak'ta İstanbul'da iki ayrı lokasyonda eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Markanın standında, konfor ve fonksiyon odaklı çözümlerin öne çıktığı yeni sezon ürün grupları ile farklı yaşam alanlarına hitap eden koleksiyonlar sergilenecek.

Fuar süresince gerçekleştirilecek görüşmelerle, Bellona'nın vizyonunu yeni dönem hedefleri sektör profesyonelleriyle paylaşılarak mevcut işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, IIFF 2026'nın sektörün üretim ve tasarım gücünü bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Ocak, fuarın yeni işbirlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak,'Bellona olarak, geleceğe değer katan tasarımlarımızı ve 2026'ya yön verecek yeni koleksiyonlarımızı ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Vizyonumuzu paylaşmak, yeni dönem hedeflerimizi aktarmak ve işbirliğimizi güçlendirmek üzere fuar süresince standımızda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.' ifadelerini kullandı.

