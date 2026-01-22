Çilek, Good Design Award 2025’ten üç ödülle döndü

Çocuk ve genç odası mobilyalarında tasarım, güvenlik ve işlevselliği bir arada sunan Çilek, tasarım dünyasının uluslararası ölçekte saygın ödüllerinden Good Design Award 2025 kapsamında Cloud, Nomad ve Teddy Karyolalar üç ayrı ödüle layık görüldü.

Good Design Award değerlendirmelerinde; ürünlerin yenilikçi yaklaşımı, kullanıcı deneyimi, işlevsellik, görsel bütünlük ve tasarım dili gibi kriterler öne çıkarken Çilek’in ödüllü koleksiyonları çocuk odalarını yalnızca bir yaşam alanı olarak değil, çocuğun kendini güvende hissederek gelişebileceği; özgürce hareket edebileceği ve yaratıcılığını ifade edebileceği bir atmosfere dönüştürme vizyonuyla dikkat çekti.

Yenilikçi ve kullanıcı odaklı tasarımları görünüm, işlevsellik ve deneyim bütünlüğü içinde değerlendiren Good Design Award kapsamında ödül alan tasarımlar, her biri farklı bir tasarım diliyle çocukların hayal gücünü, keşfetme isteğini ve kendi dünyalarını kurma özgürlüğünü destekliyor.

Üç koleksiyon, üç farklı tasarım dili

Cloud Bulut Karyola

Bulut formundan ilham alan yumuşak hatları ve yalın estetiğiyle sakin, ferah bir atmosfer kuruyor; zamansız görünümü konforla buluşturuyor.

Nomad Çadır Karyola

Özgün kurgusuyla macera ve keşfetme hissini odaya taşıyor; fonksiyonel detayları ve depolama çözümleriyle deneyimi güçlendiriyor.

Teddy Ayıcık Karyola

Ayıcık formunun sıcak ve sevimli diliyle çocukların bağ kurduğu güvenli bir alan yaratarak bağımsız uykuya geçişe destek sağlıyor.

Çilek, çocuk odalarını yalnızca bir yaşam alanı değil; çocuğun kendini güvende hissederken gelişebileceği, rahatça hareket edebileceği ve yaratıcı tarafını ifade edebileceği bir atmosfer olarak ele alıyor. Good Design Award 2025’te gelen bu üç ödül, markanın tasarım odaklı yaklaşımını ve uluslararası ölçekte rekabetçi duruşunu bir kez daha tescilledi.