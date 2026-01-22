BIST 12.705
Daikin D-Sense oda termostatını enerji ölçüm özelliğiyle yeniledi

Daikin, kombilerin daha verimli ve konforlu yönetilebilmesini sağlayan oda termostatı D-Sense modelini yazılım güncellemesiyle yeniledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NDJ ve NDJ Smart kombi modelleriyle tam uyumlu çalışan D-Sense modeli, yeni eklenen 'Enerji Ölçer' özelliği sayesinde sıcak su, elektrik ve doğal gaz tüketiminin akıllı telefon üzerinden şeffaf biçimde takip edilmesine olanak sağlıyor.

Kullanıcılar, Daikin D-Sense mobil uygulaması üzerinden kombinin elektrik, doğal gaz ve sıcak su tüketimini anlık olarak izleyebiliyor. Böylece enerji kullanımı günlük, haftalık veya aylık raporlarla takip edilebilir hale gelirken, fatura kontrolü tahmine dayalı olmaktan çıkarak ölçülebilir ve dijital bir sürece dönüşüyor.

Eski nesil termostatlar kombiyi yalnızca açma ve kapama prensibiyle çalıştırırken, Daikin'in tüm kombi modelleriyle uyumlu D-Sense akıllı termostatı, modülasyonlu kontrol yapısıyla ortam sıcaklığını daha dengeli biçimde yönetiyor.

İstenen sıcaklığa yaklaşıldığında kombi gücünü otomatik olarak düşüren sistem, ani sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak daha stabil bir iç mekan konforu sağlıyor ve enerji verimliliğini artırıyor.

Cihazda yer alan açık pencere algılama özelliği de havalandırma sırasında sıcaklık düşüşünü algılayarak ısıtmayı geçici olarak durduruyor ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesine imkan tanıyor.

D-Sense, konum algılama teknolojisi doğrultusunda evin ısınmasını kullanıcıların günlük hareketlerine göre otomatik olarak yönetiyor. Akıllı telefon üzerinden konum bilgisini esas alan sistem, kullanıcılar eve yaklaşırken ısıtmayı devreye alarak konforlu bir iç ortamın önceden hazırlanmasını sağlıyor.

Ayrıca Google Asistan desteğiyle kullanıcılar, sesli komutlar aracılığıyla ortam sıcaklığını artırıp azaltabiliyor veya evin nem oranına ilişkin bilgi alabiliyor.

Daikin'in D-Sense termostat için geliştirdiği enerji ölçüm özelliği, ev sahiplerinin ısınma giderlerini kontrol altına almasına ve enerji kullanımını daha verimli yönetmesine yardımcı oluyor.

